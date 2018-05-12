США нанесли удар по Сирии, есть убитые

12 мая 2018 17:39

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по мирным жителям в провинции Эль-Хасаке, погибли девять человек, сообщает сирийский гостелеканал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что авиация коалиции нанесла удар по мирным жителям в деревне Аль-Хамади на юге провинции Эль-Хасаке в результате чего погибли восемь человек.

Второй авианалет пришелся на деревню Хидаж, расположенную юго-восточней города Эль-Хасаке. Там ракеты попали в жилые дома. На месте погибли четыре ребенка и пять женщин, уточняет гостелеканал.

В начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке. Тогда погибли не менее 25 человек.

 
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