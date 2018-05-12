Мэй и Эрдоган обсудят увеличение товарооборота между Великобританией и Турцией

Торговля и инвестиции станут главными темами переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе их встречи в Лондоне, которая состоится 13 мая. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что Турция является 13-й по величине экономикой в мире, которая растет в два раза быстрее, чем экономика Евросоюза. В этой связи Лондон в последние несколько лет сосредоточился на улучшении отношений с Анкарой. Так, в 2017 году Великобритания удвоила свою программу финансирования экспорта в Турцию до £3,5 млрд ($4,74 млрд). "Находящаяся на пороге Brexit Великобритания отчаянно стремится увеличить товарооборот и объем инвестиций с Турцией, чтобы компенсировать ожидаемый торговый спад между Соединенным Королевством и ЕС, как только между ними появятся барьеры", - сказал эксперт Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус) Фади Хакура.

Великобритания рассматривает Турцию "как быстрорастущий рынок для определенных видов экспортных товаров", которые Британия всегда пытается предложить, а именно автомобили, машинное оборудование и фармацевтические средства, считает аналитик Маркус Ченевикс из компании TS Lombard. "Великобритания более чем когда-либо нуждается в Турции как в экономическом и геополитическом партнере", - добавил он.

Президент Турции прибудет в Лондон 13 мая с трехдневным визитом, в рамках которого он также встретится с королевой Великобритании Елизаветой II.