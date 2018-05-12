В Турции произошло землетрясение

12 мая 2018 18:22

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 35 километрах к северу от провинции Ван. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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