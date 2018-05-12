В Турции произошло землетрясение
12 мая 2018 18:22 198
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 35 километрах к северу от провинции Ван. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!