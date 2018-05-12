В Армении - новый министр иностранных дел

Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Новый министр сменил на этом посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.