В Армении - новый министр иностранных дел

12 мая 2018 20:45

Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Новый министр сменил на этом посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.

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