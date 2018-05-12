В Армении - новый министр иностранных дел
12 мая 2018 20:45 292
Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Новый министр сменил на этом посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:22 365