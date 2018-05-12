Израильские самолеты нанесли удар по северной части сектора Газа
12 мая 2018 22:21 148
Самолеты израильских ВВС нанесли в субботу удар по северной части сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Wafa.
По имеющейся информации, целью ударов израильских боевых самолетов были несколько объектов, в том числе электростанция и "позиция вооруженной группировки".
О возможных жертвах налета на палестинские объекты в секторе сообщений не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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