Израильские самолеты нанесли удар по северной части сектора Газа

Самолеты израильских ВВС нанесли в субботу удар по северной части сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Wafa.

По имеющейся информации, целью ударов израильских боевых самолетов были несколько объектов, в том числе электростанция и "позиция вооруженной группировки".

О возможных жертвах налета на палестинские объекты в секторе сообщений не поступало.