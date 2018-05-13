Страшное ДТП в Турции, много погибших - ПОДРОБНОСТИ

13 мая 2018 07:02

По меньшей мере четыре человека погибли и 22 получили ранения в крупной аварии с участием автобуса в провинции Ардахан на северо-востоке Турции, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло на автодороге между городами Чылдыр и Акташ рано утром в субботу.

Водитель потерял контроль над управлением автобуса, который перевозил учителей и их семьи, отправившихся в туристическую поездку на выходные. В результате автобус перевернулся, погиб сам водитель и трое пассажиров. Состояние пяти из 22 доставленных в больницу раненых оценивается как тяжелое. Начато расследование.

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