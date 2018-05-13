Глава МИД Ирана вылетел в Пекин на переговоры по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье рано утром вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны заявлении подтвердил предстоящий визит, однако о точной дате и его деталях не сообщалось. Гэн Шуан отметил, что "Китай является одной из сторон договора по иранскому атому и уделяет большое внимание общему направлению иранской ядерной программы".

Как пишет агентство, Зариф направился в Пекин с делегацией в составе высокопоставленных лиц из политического и экономического блока.

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель. Позднее МИД Ирана подтвердил информацию. По его данным, в Брюсселе Зариф также встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

