Взрывы в церквях в Индонезии: шесть человек погибли, 35 получили ранения

08:39

По меньшей мере шесть человек погибли, 35 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости..

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех раненых.

По данным полиции, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

По словам представителя полиции, нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Мангера заявил, что полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.

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08:16

Число пострадавших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до 13, один человек погиб, сообщает местная газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Straits Times сообщала об одном погибшем и трех раненых.

По словам Мангеры, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.00 утра (05.00 мск), в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Два сотрудника полиции были ранены, еще 11 человек пострадали.

Как сообщил представитель полиции, взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro) и церкви пятидесятников. Мангера добавил, что информация о числе пострадавших во втором и третьем взрывах пока не разглашается.