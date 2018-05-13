В Петербурге под "мостом глупости" застряла 148-я "Газель" - ФОТО

В Санкт-Петербурге "Газель" не смогла преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет", и который известен как "мост глупости", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​Судя по фотография из Сети, грузовик лишился кузова. Как отмечается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", это 148-й автомобиль, врезавшийся в этот путепровод.

Ранее сообщалось, что власти города Санкт-Петербурга установили дополнительные предупреждающие знаки перед путепроводом. Кроме того, планируется покрасить мост светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей.

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками - в том числе тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Что касается количества застрявших машин, то в "Мостотрест" сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.