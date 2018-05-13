Итальянский телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце c 80 жертвами

Итальянский телеканал Sky Sport 1 во время футбольного матча по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце, произошедшем в июле 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции игры "Интер" - "Сассуоло", сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали свыше 80 человек. Текст сообщения также обещал дальнейшие обновления по теме.

Комментаторы трансляции успели признать ошибку телеканала почти сразу. В дальнейшем в новостной строке неоднократно появлялся текст с извинениями.

Sky Sport объяснил произошедшее технической ошибкой, в своем Twitter телеканал также принес зрителям извинения.

Вечером 14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться фейерверком на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них - 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.