Итальянский телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце c 80 жертвами
Итальянский телеканал Sky Sport 1 во время футбольного матча по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце, произошедшем в июле 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции игры "Интер" - "Сассуоло", сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали свыше 80 человек. Текст сообщения также обещал дальнейшие обновления по теме.
Комментаторы трансляции успели признать ошибку телеканала почти сразу. В дальнейшем в новостной строке неоднократно появлялся текст с извинениями.
Sky Sport объяснил произошедшее технической ошибкой, в своем Twitter телеканал также принес зрителям извинения.
Вечером 14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться фейерверком на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них - 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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