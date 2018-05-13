Четыре партии потребовали повторных выборов в Иракском Курдистане

Четыре курдские партии потребовали повторно провести парламентские выборы в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на совместное заявление партий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 07.00 по местному времени. Выборы прошли впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство".

"Четыре партии (влиятельная оппозиционная партия "Горан" и другие - ред.) потребовали повторно провести выборы в иракский парламент в Иракском Курдистане, Киркуке и спорных территориях", - говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, губернатор провинции Киркук Ракан Саид аль-Джабури заявил во время пресс-конференции в субботу о необходимости срочного пересчета голосов на парламентских выборах.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.