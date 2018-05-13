В Монако продали Lamborghini Папы Римского

13 мая 2018 10:24

В Монако на аукционе продали Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, автомобиль ушел с молотка за €715 тыс. Об этом сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, полученные средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые покинули Ирак из-за действий террористической организации "Исламское государство".

 

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск принял решение продать свой автомобиль Lamborghini Huracan.

Как отмечалось, организаторы торгов рассчитывали выручить за машину от $303-425 тыс.

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