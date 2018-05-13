Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри

13 мая 2018 09:58

Британская королева Елизавета официально дала согласие на брак ее внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл в историческом документе, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

92-летняя королева дала благословение для брака в соответствии с Законом о наследстве 2013 года, а тщательно разработанный документ предназначается паре, которая собралась в 2016 году. Свадьба должна состояться в следующую субботу в Виндзорском замке.

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