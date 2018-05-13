Королева Елизавета дала согласие на свадьбу принца Гарри
13 мая 2018 09:58 190
Британская королева Елизавета официально дала согласие на брак ее внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл в историческом документе, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
92-летняя королева дала благословение для брака в соответствии с Законом о наследстве 2013 года, а тщательно разработанный документ предназначается паре, которая собралась в 2016 году. Свадьба должна состояться в следующую субботу в Виндзорском замке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:13
«ПСЖ» не продаст Неймара
-
12 Май 22:20 58 272
-
12 Май 14:08 7 645
-
12 Май 12:35 7 369
-
12 Май 11:21 7 365
-
12 Май 17:39 6 251