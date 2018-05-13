Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни

Напавший вечером в субботу на прохожих в центре Парижа являлся "выходцем из Чечни" в возрасте около 20 лет, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 21.00 во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа... По информации Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", - сообщает радиостанция.

Отмечается, что молодой мужчина не имел при себе никаких документов, "но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.



