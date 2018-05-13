В Анкаре напали на полицейских

В столице Турции Анкаре произошло нападение на сотрудников полиции, сообщает Haber 7. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отмечает агентство, правоохранительные органы хотели остановить такси, в котором находились лица, "вызвавшие подозрения". На требование остановить машину трое неизвестных открыли огонь по стражам правопорядка. Стрелявшие скрылись.

Ведутся работы по поиску и поимке преступников.