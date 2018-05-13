В Анкаре напали на полицейских
13 мая 2018 11:15 162
В столице Турции Анкаре произошло нападение на сотрудников полиции, сообщает Haber 7. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Как отмечает агентство, правоохранительные органы хотели остановить такси, в котором находились лица, "вызвавшие подозрения". На требование остановить машину трое неизвестных открыли огонь по стражам правопорядка. Стрелявшие скрылись.
Ведутся работы по поиску и поимке преступников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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