В Анкаре напали на полицейских

13 мая 2018 11:15

В столице Турции Анкаре произошло нападение на сотрудников полиции, сообщает Haber 7. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отмечает агентство, правоохранительные органы хотели остановить такси, в котором находились лица, "вызвавшие подозрения". На требование остановить машину трое неизвестных открыли огонь по стражам правопорядка. Стрелявшие скрылись.

 

Ведутся работы по поиску и поимке преступников.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az