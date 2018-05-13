Нетаньяху назвал место проведения следующего «Евровидения»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующем году "Евровидение" пройдет в Иерусалиме. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победительницей "Евровидения-2018" стала певица Нетта из Израиля. По правилам конкурса, в следующем году песенный конкурс будет проводиться в стране, артист которой одержал победу.

"Ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!" - написал Нетаньяху.