Нетаньяху назвал место проведения следующего «Евровидения»

13 мая 2018 12:00

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующем году "Евровидение" пройдет в Иерусалиме. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победительницей "Евровидения-2018" стала певица Нетта из Израиля. По правилам конкурса, в следующем году песенный конкурс будет проводиться в стране, артист которой одержал победу.

 

"Ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!" - написал Нетаньяху.

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