В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским

США практически сравнялись с Россией и Китаем в разработке гиперзвукового оружия, так как Вашингтон сосредоточен на создании неядерных ракет. Об этом сообщается в материале американского телеканала CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее, отмечает автор, военное руководство Соединенных Штатов неоднократно утверждало, что страна отстает от восточных государств в этом вопросе и, вероятно, неспособна отразить удар гиперзвуковых ракет. Военный эксперт Зои Стэнли-Локман, мнение которого приводит телеканал, отмечает, что у США другая цель: если Москва и Пекин занимаются ядерными разработками, то Вашингтон фокусируется на неядерных.

Стэнли-Локман поясняет, что неядерные гиперзвуковые ракеты нацелены на поражение более мелких целей, поэтому для них точность важна, а для ядерных - нет. Таким образом, США могут обогнать конкурентов.

Это касается и дальности, добавляет специалист по ядерным технологиям Фонда Карнеги Джеймс Эктон. "Например, в рамках самой успешной американской научно-исследовательской программы по ускоренному продвижению оружия была запущена ракета на четыре тысячи километров. Похожая китайская ракета пролетела меньше двух", - сказал он.