Китай выразил протест Мьянме - ПОДРОБНОСТИ

Китай сделал строгое представление Мьянме в связи с обстрелом территории КНР во время боевых столкновений между правительственными силами и повстанцами в приграничном городе Мусхэ (китайское название - Муцзе, штат Шан). Об этом говорится в сообщении посольства КНР в Мьянме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посольство Китая осуждает этот насильственный инцидент и скорбит по раненым и погибшим. Китай уже сделал соответствующим органам мьянманской стороны строгое представление, потребовав от сторон конфликта сохранять самообладание и немедленно прекратить огонь", - указывается в документе.

"Мы требуем принять эффективные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки и новые человеческие жертвы, в кратчайшие сроки восстановить стабильность и спокойствие на китайско-мьянманской границе, а также обеспечить безопасность жизни и собственности жителей приграничных районов двух стран", - говорится в заявлении посольства.

Как отмечается в документе, Китай выступает против любых препятствий процессу мирного урегулирования между центральными властями Мьянмы и повстанцами и призывает все стороны к диалогу.