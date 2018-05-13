Топ-менеджер Tesla ушел к конкурентам

Топ-менеджер Tesla Мэтью Скволл покинул компанию и перешел к ее конкуренту - компании Waymo, которая наряду с Google входит в холдинг Alphabet. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скволл, отвечавший за эксплуатационные показатели в Tesla, покинул компанию спустя четыре года работы. По данным газеты, на новом месте он проработал уже неделю.

WSJ также отмечает, что Скволл занимался в Tesla контактами с регуляторами, в частности с Национальным советом по безопасности на транспорте.

Уход топ-менеджера компании произошел на фоне очередной аварии беспилотного автомобиля Tesla. В начале мая в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, в ДТП с участием автомобиля Tesla Model S погибли два подростка.