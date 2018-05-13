Экс-глава минобороны Армении о высказываниях Пашиняна по Карабаху

Уверен, что высказывания Никола Пашиняна по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызвали обеспокоенность наших международных партнеров, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом, как сообщают армянские СМИ, сказал экс-глава минобороны Армении Виген Саркисян, ушедший в отставку 11 мая при формировании нового правительства во главе с Николом Пашиняном.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Несколько дней тому назад на пресс-конференции премьер-министр выразил ряд подходов, которые могут быть опасными", - сказал Саркисян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.