В Афганистане разбился военный вертолет

13 мая 2018 14:55

Вертолет Афганской национальной армии (ANA) разбился при экстренной посадке в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

 
Инцидент произошел во время спецоперации в районе города Гиришк в ночь на воскресенье. По данным министерства обороны, причиной происшествия стала техническая неисправность. Экипаж воздушного судна после посадки эвакуировали в безопасное место, силовики уничтожили вертолет.

Как сообщил агентству анонимный источник в местных вооруженных силах, во время инцидента представители армии проводили рейд с целью задержать одного из командиров боевиков, но вертолет был сбит. Радикальное движение "Талибан" заявило, что боевики сбили вертолет и убили всех военнослужащих на борту.

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