Колумбийский пес изобрел свою валюту и запустил ее в обиход - ФОТО

13 мая 2018 15:06

Деньги не растут на деревьях? Скажите это колумбийскому псу по кличке Негро. Он пронюхал все принципы товарно-денежных отношений и разработал гениальный план, который надолго обеспечил его вкусностями из местной палатки.

Чёрный пёс по кличке Негро живёт на территории студенческого кампуса Колумбийского технического института в Монтеррее. Его приютил персонал, и пёс спокойно разгуливает по всей территории, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Студенты часто покупают печенье в местном магазине. Наблюдая за тем, как они отдают продавцу деньги, и взамен получают еду, пёс разработал хитрый план!
Однажды он подошел к прилавку, держа в зубах листочек, и всем видом требуя печенье. Как тут отказать?

Очарованные сообразительностью пса сотрудники разрешили ему "покупать" печенье не больше пары раз в день.

"Теперь он каждый день приходит за печеньем, - говорит работница магазина, - и всегда оплачивает покупки листьями".

"При виде этой картины хочется плакать. Он нашел способ сделать так, чтобы его поняли. Негро очень умный".

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