В России полуторагодовалая девочка погибла, упав в стиральную машину

В Сунтарском районе Якутии полуторагодовалая девочка погибла, утонув в стиральной машине с водой. Об этом сообщает пресс-служба местного СК, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненнуй водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея" в селе Сунтар", - говорится в сообщении.

По данным следствия, перед трагедией мать девочки находилась дома со своей дочерью и занималась стиркой белья. Но во время развешивания белья женщина покинула помещение, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины.

"В рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято предусмотренное законом решение", - отметили в СК.