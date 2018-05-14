При поисках самолета спасатели обнаружили древние затонувшие корабли

В течение четырех лет продолжаются поиски самолета "Малайзийских авиалиний", летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. На сегодняшний день эти поиски не принесли результатов, однако были найдены предметы, чрезвычайно ценные с исторической точки зрения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Розыск пропавшего самолета продолжается с 8 марта 2014 года. Было осмотрено более 120 000 квадратных километров дна Индийского океана, где машина, вероятно, потерпела крушение.

Однако до сих пор самолет не был найден. Австралийское бюро по безопасности транспорта проинформировало о других находках. Спасателям удалось найти остатки неизвестных торговых судов.

Корабли находятся примерно в 2300 километрах от западного побережья Австралии. Расстояние между ними - 36 км. Они лежат на глубине 3700 и 3900 метров. Оба судна хранятся в относительно хорошем состоянии.