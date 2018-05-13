"ИГ" взяло ответственность за взрывы в Индонезии

13 мая 2018 16:05

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Reuters, передает Day.Az.

Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 07:15 утра по местному времени, последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий - в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

 

Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование произошедшего.

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