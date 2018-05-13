Во французских Альпах нашли тело швейцарского туриста

Поисковые службы обнаружили тело швейцарского туриста, пропавшего в марте в департаменте Верхняя Савойя во французских Альпах, передает газета Parisien.

По сообщению газеты, погибшего туриста нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Тело обнаружил местный участник поискового сообщества, который вызвал пожарных, чтобы те спустили тело с вершины и передали похоронным службам", - сообщил изданию представитель местной жандармерии.

Две недели назад после таяния снегов в этом же районе поисковики обнаружили тела двух лыжников 47 и 49 лет, которые исчезли в тот же день, что и швейцарский турист. При этом 39-летний лыжник из Британии, пропавший 7 января в коммуне Тинь департамента Савойя, до сих пор не найден.