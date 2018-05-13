В Индии автобус упал в ущелье, есть жертвы

13 мая 2018 17:26

По меньшей мере семь человек погибли, еще 12 получили ранения в результате падения в ущелье автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от города Шимла. Полиция получила информацию о произошедшем от местных жителей, которые самостоятельно начали вызволять пострадавших из сильно поврежденного автобуса до прибытия экстренных служб. Как отмечает телеканал, к настоящему времени спасательная операция завершена, все раненые доставлены в больницы.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.


 

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