Китай будет поддерживать иранскую ядерную сделку

Китай продолжит прилагать усилия для защиты и выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт и координацию со всеми сторонами соглашения, исходя из объективной, справедливой и ответственной позиции будет и дальше делать усилия для защиты всеобъемлющего соглашения", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство Китая.

Китайский министр подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана - результат многосторонних усилий, который был достигнут с большим трудом.

"Это соглашение благоприятствует защите международного режима нераспространения и поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", - добавил Ван И.

Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Иран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.