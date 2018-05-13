Формула-1. Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Испании

13 мая 2018 19:23

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке пятого этапа "Формулы-1" Гран-при Испании. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на "Феррари".

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +20,593 
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +26,873 
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +27,584 
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +50,058 
6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг 
7. Карлос Сайнс ("Рено") +1 круг 
8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1 круг 
9. Серхио Перес ("Форс Индия") +2 круга 
10. Шарль Леклер ("Заубер") +2 круга 
11. Лэнс Стролл ("Уильямс") +2 круга 
12. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга 
13. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2 круга 
14. Сергей Сироткин ("Уильямс") +3 круга

Стоффель Вандорн ("Макларен") - не финишировал 
Эстебан Окон ("Форс Индия") - не финишировал 
Кими Райкконен ("Феррари") - не финишировал 
Нико Хюлькенберг ("Рено") - не финишировал 
Пьер Гасли ("Торо Россо") - не финишировал 
Ромен Грожан ("Хаас") - не финишировал.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az