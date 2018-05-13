Формула-1. Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Испании
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке пятого этапа "Формулы-1" Гран-при Испании. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на "Феррари".
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +20,593
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +26,873
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +27,584
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +50,058
6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг
7. Карлос Сайнс ("Рено") +1 круг
8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1 круг
9. Серхио Перес ("Форс Индия") +2 круга
10. Шарль Леклер ("Заубер") +2 круга
11. Лэнс Стролл ("Уильямс") +2 круга
12. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга
13. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2 круга
14. Сергей Сироткин ("Уильямс") +3 круга
Стоффель Вандорн ("Макларен") - не финишировал
Эстебан Окон ("Форс Индия") - не финишировал
Кими Райкконен ("Феррари") - не финишировал
Нико Хюлькенберг ("Рено") - не финишировал
Пьер Гасли ("Торо Россо") - не финишировал
Ромен Грожан ("Хаас") - не финишировал.