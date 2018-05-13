В Иране восемь террористов приговорены к смертной казни

Суд Тегерана в воскресенье, 13 мая, вынес смертный приговор восьми боевиками террористической группировки "Исламское государство"(ИГ), обвиненным в совершении теракта в иранской столице в июне 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Решение судей может быть обжаловано в Верховном суде Ирана. Процесс по делу теракта в Тегеране начался в конце апреля. На скамье подсудимых изначально находились 26 подозреваемых, теперь 18 из них остаются под следствием.

Напомним, экстремистская суннитская группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на здание парламента преимущественно шиитского Ирана, а также за нападение на храм аятоллы Рухоллы Хомейни в столице Ирана. Нападавшие, одетые как женщины, прорвались через главный вход парламента в центральном Тегеране. Один из них был застрелен, а другой подорвал себя с помощью "пояса смертника".

На следующий день после захвата ИГ пообещала новые теракты.

В результате нападения погибли по меньшей мере 16 человек, 50 получили ранения.