В США вырастили "супер-шоколад"
20 - 30% урожая какао ежегодно уничтожают болезни. Ученые из Пенсильванского университета с помощью метода редактирования генов CRISPR-Cas9 попытались создать дерево, устойчивое к болезням и способное бесперебойно поставлять какао-бобы на конвейер кондитерских фабрик, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Вспышки грибковых заболеваний в Западной Африке могут уничтожить весь урожай какао на ферме", - объясняет генетик Эндрю Фистер.
CRISPR-Cas9 - редактирует геном, не модифицируя ДНК. Этот способ называют еще "молекулярными ножницами". Он состоит в том, что ДНК-фермент Cas9 помещают в точно определенное место цепочки. В результате можно отключить или усилить определенные черты.
Команда выделила ген какао-дерева, известный как TcNPR3, который подавляет сопротивляемость болезням. Именно его и попытались отключить с помощью "молекулярных ножниц". Результаты редактирования ученые проверили на практике. Эксперимент по выращиванию деревьев с усиленным иммунитетом дал положительные результаты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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