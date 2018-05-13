Салах получил "Золотую бутсу" лучшего бомбардира чемпионата Англии

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру сезона-2017/18 английской премьер-лиги, а полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне стал лауреатом приза лучшему плеймейкеру сезона, сообщает официальный Twitter лиги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Салах выиграл бомбардирскую гонку, забив в 36 проведенных матчах чемпионата Англии 32 гола. Египетский форвард опередил на два мяча нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейна. Третьим в бомбардирской гонке стал Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (21).

Как сообщает официальный Twitter "Ливерпуля", вручение награды Салаху прошло на "Энфилде" после матча 38-го тура, в котором "красные" разгромили "Брайтон энд Хоув Альбион" со счетом 4:0. Салах в нынешнем сезоне установил новый рекорд результативности для премьер-лиги. Ранее высшим бомбардирским достижением был 31 мяч за сезон, эта цифра покорялась Алану Ширеру, Криштиану Роналду и Луису Суаресу.

Кевин де Брейне стал в нынешнем сезоне чемпионата Англии лучшим распасовщиком, отдав 16 голевых передач, при этом конкуренцию бельгийцу в споре ассистентов составили его партнеры по команде Лерой Сане (15) , Давид Сильва и Рахим Стерлинг (по 11). Как отмечается, награда лучшему плеймейкеру вручается в английской премьер-лиге впервые.

Ранее лучшим вратарем сезона был признан голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который получил "Золотую перчатку".