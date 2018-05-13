В Афганистане разбился военный вертолет
13 мая 2018 21:47 115
В афганской провинции Гильменд во время выполнения посадки разбился вертолет Афганской национальной армии. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на заявление минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в ходе спецоперации. Экипаж воздушного судна эвакуировали.
Уточняется, что вертолет был подбит при попытке задержать одного из боевиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!