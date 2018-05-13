Помпео рассказал о профессионализме Ким Чен Ына при ведении переговоров

13 мая 2018 22:11

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын профессионально ведет переговоры. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я провел немало времени с председателем Кимом, диалог проходил на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться и способен к сложным переговорам", - отметил Помпео.

Ранее Майк Помпео рассказал о прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой обсуждались гарантии, которые американская сторона готова предоставить в обмен на денуклеаризация.

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