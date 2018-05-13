Китайцы и россияне скупают недвижимость Венгрии

Спрос на венгерскую недвижимость со стороны покупателей за пределами ЕС, хотя и относительно низкий, тем не менее в последнее время вырос. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на бизнес-портал vg.hu, процент иностранных покупателей, в том числе из ЕС, в прошлом году составил 6-7%, передает Day.Az. Около 2% - это граждане стран, не входящих в Европейский Союз и европейскую экономическую зону.

Ежегодно в Венгрии подписывается около 150 000 договоров купли-продажи недвижимости. Из них примерно 3 200 человек получили необходимое разрешение от властей в прошлом году, что на 10% больше по сравнению с 2016 годом. Разрешение на покупку недвижимости требуется для граждан стран, не входящих в ЕС.

В прошлом году китайских покупателей недвижимости в Венгрии было на 20% больше; однако рост не был значительным, так, по сравнению с предыдущим годом (1213), он составил1573 приобретенных объектов недвижимости. На втором месте россияне, причем недвижимость они покупают главным образом в Хевизе, известном термальном курорте, и в некоторых центральных районах Будапешта, особенно в VI и VII районах.

Иностранцы в основном покупают квартиры в центре Пешта стоимостью около 200 000 евро и виллы в Буде стоимостью 300 000-400 000 евро.