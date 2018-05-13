Тяжелое ДТП с автобусом в Турции: пострадали 19 человек

13 мая 2018 23:22

По меньшей мере 19 человек получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиков в городе Балыкесир Турции, сообщают в воскресенье турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, на место аварии было привлечено большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в Государственную больницу Бандырма.

Другие подробности аварии не сообщаются.

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