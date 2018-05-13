Тяжелое ДТП с автобусом в Турции: пострадали 19 человек
13 мая 2018 23:22 100
По меньшей мере 19 человек получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиков в городе Балыкесир Турции, сообщают в воскресенье турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, на место аварии было привлечено большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в Государственную больницу Бандырма.
Другие подробности аварии не сообщаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!