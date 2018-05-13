К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9, сообщает EarthSky со ссылкой на сотрудников британской обсерватории Northolt Branch, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Впервые 2010 WC9 заметили 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне. Астрономам удалось понаблюдать за космическим объектом лишь до первого декабря, после чего он пропал из поля зрения. Спустя почти восемь лет сотрудникам американской обсерватории вновь удалось зафиксировать 2010 WC9.

Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 по московскому времени. 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр объекта варьируется в пределах 60-130 метров.

Как отмечает EarthSky, 2010 WC9 подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны. Астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.