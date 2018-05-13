Пассажирский самолет экстренно сел в Софии

Пассажирский самолет, выполнявший рейс с острова Крит в Варшаву, совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города София, сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной аварийной посадки, по предварительным данным, стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.

На борту находились около 180 человек, в результате инцидента никто не пострадал.