Пассажирский самолет экстренно сел в Софии
13 мая 2018 23:55 205
Пассажирский самолет, выполнявший рейс с острова Крит в Варшаву, совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города София, сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причиной аварийной посадки, по предварительным данным, стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.
На борту находились около 180 человек, в результате инцидента никто не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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