"Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии
"Ювентус" за тур до финиша стал чемпионом Италии. В 37-м туре туринский клуб сыграл на выезде вничью с "Ромой", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Поединок на "Стадио Олимпико" завершился нулевой ничьей. При этом, хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве - на 68-й минуте Раджа Наингголан заработал повторное предупреждение и отправился досматривать матч в раздевалку.
"Ювентус" стал чемпионом Италии в седьмой раз подряд. Всего "Старая синьора" 34 раза становилась лучшей в Италии, что является национальным рекордом.
"Рома" - "Ювентус" - 0:0
"Рома": Алиссон, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Наингголан, де Росси (Стротман, 82), Ундер (Шик, 81), Пеллегрини (Гоналон, 73), Эль-Шаарави, Джеко.
"Ювентус": Шченсны, Бардзальи, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 67), Манджукич (Бентанкур, 81), Дибала, Игуаин.
Предупреждения: Пьянич (32), Алекс Сандро (43), Наингголан (63).
Удаление: Наингголан (68).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США вырастили "супер-шоколад"
-
13 Май 10:22 8 915
-
13 Май 07:46 7 341
-
13 Май 11:42 7 331
-
13 Май 11:35 6 273
-
13 Май 20:43 6 158