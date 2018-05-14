"Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии

"Ювентус" за тур до финиша стал чемпионом Италии. В 37-м туре туринский клуб сыграл на выезде вничью с "Ромой", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Поединок на "Стадио Олимпико" завершился нулевой ничьей. При этом, хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве - на 68-й минуте Раджа Наингголан заработал повторное предупреждение и отправился досматривать матч в раздевалку.

"Ювентус" стал чемпионом Италии в седьмой раз подряд. Всего "Старая синьора" 34 раза становилась лучшей в Италии, что является национальным рекордом.

"Рома" - "Ювентус" - 0:0

"Рома": Алиссон, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Наингголан, де Росси (Стротман, 82), Ундер (Шик, 81), Пеллегрини (Гоналон, 73), Эль-Шаарави, Джеко.

"Ювентус": Шченсны, Бардзальи, Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 67), Манджукич (Бентанкур, 81), Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Пьянич (32), Алекс Сандро (43), Наингголан (63).

Удаление: Наингголан (68).