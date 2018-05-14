Объявлен лучший футболист чемпионата Франции
14 мая 2018 07:19 205
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что бразилец получил награду из рук своего соотечественника Роналдо.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Концовку первенства игрок пропустил из-за травмы.
Ранее президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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