Объявлен лучший футболист чемпионата Франции

14 мая 2018 07:19

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что бразилец получил награду из рук своего соотечественника Роналдо.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Концовку первенства игрок пропустил из-за травмы.

Ранее президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az