Объявлен лучший футболист чемпионата Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что бразилец получил награду из рук своего соотечественника Роналдо.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. Концовку первенства игрок пропустил из-за травмы.

Ранее президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно.