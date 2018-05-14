В Германии с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек

В немецком городе Аурих с музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival эвакуировали пять тысяч человек из-за шторма. Об этом сообщает портал T-online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, люди были эвакуированы из-за затопления площадки фестиваля, которая расположена на берегу водоема.

Как отмечается, полиция провела эвакуацию посетителей Seaside Festival за час.

По словам полиции, никто из присутствовавших не пострадал.