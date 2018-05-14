В Германии с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек
14 мая 2018 07:21 204
В немецком городе Аурих с музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival эвакуировали пять тысяч человек из-за шторма. Об этом сообщает портал T-online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, люди были эвакуированы из-за затопления площадки фестиваля, которая расположена на берегу водоема.
Как отмечается, полиция провела эвакуацию посетителей Seaside Festival за час.
По словам полиции, никто из присутствовавших не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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