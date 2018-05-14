Президент Ирана рассчитывает на спасение ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Роухани назвал выход США из ядерного соглашениянарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее. Об этом он заявил в воскресенье, 13 мая, передает Deutche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Американский выход из международного соглашения является также нарушением политической этики и сигнализирует о конце дипломатических решений", - заявил он.

Роухани подчеркнул, что в ситуации с сохранением ядерного соглашения также говорится о спасении дипломатии как способа разрешения международных споров.

"Но другие партнеры по договору - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - могут еще спасти эту договоренность и доверие к международным соглашениям. Однако для этого они должны гарантировать воплощение ядерного соглашения. Именно от этого будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет", - утверждает президент Ирана.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.