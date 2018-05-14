Четвертый за два дня взрыв прогремел в Индонезии - ОБНОВЛЕНО

08:07

Не менее семи человек погибли в результате взрыва у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая, сообщает газета Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Jakarta Globe сообщило, что взрыв произошел рядом с полицейским участком в Сурабае. На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, показано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается. Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня.

​"Наши сотрудники идентифицируют жертвы. К настоящему времени их семь. Мы все еще собираем данные ", - заявил представитель полиции газете.

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07:35

Самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в городе Сидоарджо в индонезийской провинции Восточная Ява, три человека погибли, пишет газета Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел через несколько часов после тройного теракта во втором по величине городе Индонезии Сурабая, который находится в той же провинции. Предположительно, устройство сработало раньше времени.

Отмечается, что двум детям, находившимся в квартире, удалось выжить, так как в момент взрыва их не было в комнате. Три члена их семьи погибли.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в результате тройного теракта погибли 11 человек, 40 пострадали. Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 по местному времени, последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий - в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Как сообщило издание Strait Times со ссылкой на начальника полиции Тито Карнавиана, атаки на три церкви в Индонезии совершили шесть членов одной семьи - отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет. По данным Карнавиана, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с группировкой ИГ.