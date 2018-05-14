В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн
14 мая 2018 07:41 184
В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" для реставрации полотна. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются. До инцидента, картина была выставлена на аукцион дома Christie's за $70 млн.
Как отмечается, автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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