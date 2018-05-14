Трамп и Макрон обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, стороны также обсудили торговля между двумя странами.