Трамп: Иран пытался установить господство на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Помните, как плохо Иран вел себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!" - написал Трамп.

Ранее экс-глава ЦРУ Майкл Хайден рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном.

Также сообщалось, что в США пригрозили санкциями компаниям ЕС в случае сотрудничества с Ираном.

8 мая Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.