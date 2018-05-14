Трамп: Иран пытался установить господство на Ближнем Востоке
14 мая 2018 08:02 168
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Помните, как плохо Иран вел себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!" - написал Трамп.
Ранее экс-глава ЦРУ Майкл Хайден рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном.
Также сообщалось, что в США пригрозили санкциями компаниям ЕС в случае сотрудничества с Ираном.
8 мая Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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