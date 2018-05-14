Колумбийские повстанцы убили 20 шахтеров в Венесуэле
14 мая 2018 08:16 142
Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грация сообщил об убийстве повстанцами из колумбийской Армии национального освобождения (АНО) 20 шахтеров в венесуэльском штате Боливар, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мне сообщают, что во время вторжения АНО в район Гуасипати 7 мая были убиты около 20 человек. До сих пор нет официальных заявлений на этот счет", - говорится в сообщении микроблога в Twitter депутата со ссылкой на известного венесуэльского журналиста Хермана Дама.
По данным Дама, колумбийские повстанцы взяли под свой контроль сразу шесть шахт в районе Гуасипати и убили тех, кто сопротивлялся их приходу.
Штат Боливар известен своими шахтами, добывающими, в том числе, золото.
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