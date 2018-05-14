Экстренная посадка самолета в Китае: пострадали пилот и бортпроводник

Второй пилот и бортпроводник пострадали в результате экстренной посадки самолета Сычуаньских авиалиний в городе Чэнду, сообщает Управление гражданской авиации Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее авиакомпания сообщила, что самолет, совершавший рейс 3U8633 Чунцин - Лхаса, из-за технической неполадки в 7.42 совершил посадку в аэропорту города Чэнду (провинция Сычуань). Как отмечает управление гражданской авиации Китая, во время приближения самолета к воздушному пространству города Чэнду в кабине пилотов с правой стороны разбилось стекло. В связи с этим экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.

"Во время посадки второй пилот получил царапины на лице, а также растяжение в поясничном отделе. Кроме того, незначительные травмы получил один из бортпроводников", - говорится в заявлении ведомства.

Власти начали расследование причин аварии.

Ранее авиакомпания также сообщала, что готовит другой самолет для того, чтобы продолжить рейс. Планировалось, что пассажиры должны были вылететь в 11.00 по местному времени.