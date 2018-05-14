Российский поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на камеры - ВИДЕО

14 мая 2018 09:45

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как поезд едет через горящий лес. Ролик был опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как пояснил автор ролика, видео было снято рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. На кадрах видно, как поезд движется по проложенной среди деревьев железной дороге, которую застилает густой дым. Через несколько секунд он оказывается в непосредственной близости от открытого пламени, которое подходит вплотную к рельсам.

Машинисту удалось благополучно преодолеть опасный участок. "В таких сложных условиях приходится работать и жить", - прокомментировал видео опубликовавший его пользователь.

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Российский поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на камеры

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