Женщина расстреляла преступника, защищая себя и детей - ВИДЕО
14 мая 2018 10:20 97
ЧП в бразильском Крузейру-ду-Сул попало в объективы уличных камер наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
На кадрах видно, как парень подходит к группе женщин и детей и достает пистолет. В панике люди пытаются убежать от преступника. Однако одна из женщин достает из сумки пистолет и стреляет в нападавшего.
По предварительной информации иностранных СМИ, дама работает в полиции и потому не растерялась при нападении.
Сообщается также, что молодой человек скончался от полученного ранения.
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