Женщина расстреляла преступника, защищая себя и детей - ВИДЕО

14 мая 2018 10:20

ЧП в бразильском Крузейру-ду-Сул попало в объективы уличных камер наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На кадрах видно, как парень подходит к группе женщин и детей и достает пистолет. В панике люди пытаются убежать от преступника. Однако одна из женщин достает из сумки пистолет и стреляет в нападавшего.

По предварительной информации иностранных СМИ, дама работает в полиции и потому не растерялась при нападении.

Сообщается также, что молодой человек скончался от полученного ранения.

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Женщина расстреляла преступника, защищая себя и детей

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